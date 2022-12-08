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10:32, 8 декабря 2022Силовые структуры

Бастрыкин заявил о сложности привлечения судей к ответственности

Глава СКР Бастрыкин заявил о сложности привлечения судей к уголовной ответственности

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Привлечь российских судей к уголовной ответственности сложно из-за их статуса — для этого необходимо наличие неопровержимых доказательств и разрешение Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС). Об этом в четверг, 8 декабря, заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, его цитирует РИА Новости.

«При наличии сведений о совершении судьей какого-либо преступления наша задача — представить ВККС неопровержимые сведения об этом. Поэтому само получение согласия и сбор доказательной базы в отношении представителя судебной власти — весьма сложная, кропотливая и трудоемкая работа, однако это не означает, что их преступления остаются безнаказанными», — добавил руководитель СКР.

В подтверждение своих слов он напомнил о делах, возбужденных в отношении четырех российских судей, — судьи Коломенского городского округа Московской области Ирины Агафоновой, судьи Ленинского районного суда Владикавказа Родиона Антипина, судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова и судьи Молчановского районного суда Томской области Виталия Бажилина. Им вменяют получение взяток.

Ранее Бастрыкин заявил, что ущерб от коррупции в России составил 24,6 миллиарда рублей за год.

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Елизавета Новикова
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