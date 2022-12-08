Прожившие вместе 79 лет супруги умерли с разницей в 20 часов

WCPO 9 News: в США 100-летние супруги умерли с разницей в 20 часов

Прожившие вместе 79 лет 100-летние супруги Хьюберт и Джун Маликот из штата Огайо, США, умерли с разницей в 20 часов. Об этом сообщает WCPO 9 News.

По словам 76-летнего сына покойных, Сэма, после Дня благодарения Джун серьезно заболела и попала в хоспис. Как только Хьюберт навестил жену и увидел, что она находится в тяжелом состоянии, его здоровье тоже стало стремительно ухудшаться. Мужчину госпитализировали в тот же хоспис и положили в одну палату с Джун.

В течение нескольких дней супруги находились без сознания. Мужчина умер вечером 30 ноября, а его жена — примерно через 20 часов, первого декабря. Сэм уверен, что причиной смерти Хьюберта стали переживания из-за тяжелого состояния Джун.

У супругов осталось трое детей, семеро внуков и 11 правнуков. Пара поженилась в 1943 году. За 79 лет Джун и Хьюберт разлучались только однажды, когда мужчина служил в армии. Кроме того, они ни разу серьезно не ссорились. «Если возникают разногласия, вам, возможно, придется уйти на пару минут. Затем вы возвращаетесь и меняете тему или решаете проблему», — говорил Хьюберт. Мужчина утверждал, что не представляет жизни без своей жены. По словам дочери покойных супругов, каждый вечер они желали друг другу спокойной ночи, держась за руки, а утром были невероятно рады вновь увидеть друг друга.

Ранее сообщалось, что в США муж и жена умерли от COVID-19 в одной больничной палате в один день с разницей в минуту. По словам дочери супругов, они все делали вместе: регулярно ходили в церковь и походы, а также любили проводить время с внуками.