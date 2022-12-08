Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 8 декабря 2022Из жизни

Прожившие вместе 79 лет супруги умерли с разницей в 20 часов

WCPO 9 News: в США 100-летние супруги умерли с разницей в 20 часов

Кадр: WLWT / YouTube

Прожившие вместе 79 лет 100-летние супруги Хьюберт и Джун Маликот из штата Огайо, США, умерли с разницей в 20 часов. Об этом сообщает WCPO 9 News.

По словам 76-летнего сына покойных, Сэма, после Дня благодарения Джун серьезно заболела и попала в хоспис. Как только Хьюберт навестил жену и увидел, что она находится в тяжелом состоянии, его здоровье тоже стало стремительно ухудшаться. Мужчину госпитализировали в тот же хоспис и положили в одну палату с Джун.

В течение нескольких дней супруги находились без сознания. Мужчина умер вечером 30 ноября, а его жена — примерно через 20 часов, первого декабря. Сэм уверен, что причиной смерти Хьюберта стали переживания из-за тяжелого состояния Джун.

Материалы по теме:
Любовь на краю света. Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Любовь на краю света.Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
16 августа 2021
«Да не может такого быть!» Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
«Да не может такого быть!»Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
3 января 2021

У супругов осталось трое детей, семеро внуков и 11 правнуков. Пара поженилась в 1943 году. За 79 лет Джун и Хьюберт разлучались только однажды, когда мужчина служил в армии. Кроме того, они ни разу серьезно не ссорились. «Если возникают разногласия, вам, возможно, придется уйти на пару минут. Затем вы возвращаетесь и меняете тему или решаете проблему», — говорил Хьюберт. Мужчина утверждал, что не представляет жизни без своей жены. По словам дочери покойных супругов, каждый вечер они желали друг другу спокойной ночи, держась за руки, а утром были невероятно рады вновь увидеть друг друга.

Ранее сообщалось, что в США муж и жена умерли от COVID-19 в одной больничной палате в один день с разницей в минуту. По словам дочери супругов, они все делали вместе: регулярно ходили в церковь и походы, а также любили проводить время с внуками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос об объявлении дополнительной мобилизации
Кинолог назвал лучшие варианты защиты лап собак от реагентов
Блогерша открыла загадочную посылку от незнакомца во время эфира и удивилась
В Москве водитель на большой скорости влетел в столб и погиб
Россиянка побывала в роскошном отеле в Турции и позавидовала пенсионерам из США
В ЛНР рассказали о психозах и токсических поражения печени в рядах ВСУ
В США обеспокоились ростом пророссийских настроений
В России отвергли идею о 13 пенсии
Бывшая сотрудница полиции разбогатела на продаже откровенных фото на OnlyFans
Сотрудникам ГИБДД дали рекомендации по общению с агрессивными россиянами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.