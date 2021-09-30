Муж и жена умерли в одной больнице в один день с разницей в минуту

В США муж и жена заболели COVID-19 и умерли с разницей в минуту в одной больничной палате

В Мичигане, США, муж и жена умерли от COVID-19 в одной больничной палате в один день с разницей в минуту. Об этом сообщает Fox 17.

Сара, дочь умерших Кэла и Линды Данэм, рассказала, что родители всегда заботились о здоровье, и, как только появилась возможность, сделали прививку против новой коронавирусной инфекции, чтобы снизить риск заражения. В начале сентября пара собиралась в семейный поход вместе с детьми и внуками, однако накануне они сообщили дочери, что чем-то заболели и останутся дома. Через несколько дней Кэла и Линду положили в больницу с подтвержденным COVID-19. Состояние пациентов ухудшалось, и врачам пришлось подключить их к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В воскресенье, 26 сентября, медики позвонили Саре и сказали, что ее родителям все хуже, и их, скорее всего, придется отключить от ИВЛ. Тогда Кэл попросил работников больницы перевезти его в палату к жене. В 11:07 по местному времени он скончался, через минуту, в 11:08, умерла Линда.

«Мама всегда говорила папе, что если он умрет раньше нее, то она будет рядом с ним в этот момент. Так и получилось», — отметила Сара. Она добавила, что ее утешает мысль о том, что ее родители были вместе в момент ухода из жизни.

Американка добавила, что для обоих родителей их брак стал вторым и самым счастливым. По ее словам, муж и жена все делали вместе: регулярно ходили в церковь и походы, а также любили проводить время с внуками. «Они были той самой парой, на которую смотришь и думаешь: "Хочу, чтобы у меня тоже так было в старости"», — рассказала Сара.

Ранее также стало известно, что супруги из американского города Детройт, штат Мичиган, скончались от коронавируса в разных больницах, находящихся в тысячи километров друг от друга, в один день с разницей в несколько часов. Пара планировала сделать прививку, но не успела и заразилась раньше.