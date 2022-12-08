Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:14, 8 декабря 2022Культура

Суд обязал организаторов отмененного концерта Барских вернуть деньги за билеты

Суд обязал организаторов концерта Барских в Екатеринбурге вернуть средства за билеты

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал компанию «Ладошки Шоу», занимавшуюся организацией концерта украинского певца Макса Барских, вернуть клиентам деньги за билеты. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально выступление исполнителя было запланировано на 23 сентября 2020 года, однако из-за коронавируса его перенесли на 16 апреля 2022-го. К этому моменту Барских отказался давать концерты на территории России.

«Суд удовлетворил заявленные требования частично: деньги за билеты потребителям будут возвращены в полном объеме, а вот сумма морального вреда была снижена решением судьи с заявленных 5 тысяч до 300 рублей», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, штрафы за отказ удовлетворения заявленных требований в добровольном порядке будут назначены в пользу потребителей в размере от 150 рублей до 3,9 тысячи рублей.

В сентябре Макса Барских обвинили в обмане после отмены концерта в Азербайджане.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен срыв концерта Григория Лепса. На кадрах видно, как исполнитель швыряет микрофон и прекращает петь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Венгрия выступила против новых антироссийских санкций ЕС
Зампреда комитета ТТП России Чернина обвинили в хищении 385 миллионов рублей
Красный Крест назвал сроки посещения российских военнопленных на Украине
Открывших огонь из «Солнцепека» по пункту ВСУ российских бойцов сняли на видео
Раскрыты планы россиян на новогодние праздники
В Армении решили создать Службу внешней разведки
Раскрыта причина поджога квартиры с москвичкой и ее сыном
Президент Италии заявил о невозможности отменить русскую культуру
В иракских тюрьмах остались 59 россиянок
Пьяная россиянка проломила череп пятимесячному сыну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.