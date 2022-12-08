Суд обязал организаторов отмененного концерта Барских вернуть деньги за билеты

Суд обязал организаторов концерта Барских в Екатеринбурге вернуть средства за билеты

Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал компанию «Ладошки Шоу», занимавшуюся организацией концерта украинского певца Макса Барских, вернуть клиентам деньги за билеты. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально выступление исполнителя было запланировано на 23 сентября 2020 года, однако из-за коронавируса его перенесли на 16 апреля 2022-го. К этому моменту Барских отказался давать концерты на территории России.

«Суд удовлетворил заявленные требования частично: деньги за билеты потребителям будут возвращены в полном объеме, а вот сумма морального вреда была снижена решением судьи с заявленных 5 тысяч до 300 рублей», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, штрафы за отказ удовлетворения заявленных требований в добровольном порядке будут назначены в пользу потребителей в размере от 150 рублей до 3,9 тысячи рублей.

В сентябре Макса Барских обвинили в обмане после отмены концерта в Азербайджане.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен срыв концерта Григория Лепса. На кадрах видно, как исполнитель швыряет микрофон и прекращает петь.