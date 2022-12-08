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20:09, 8 декабря 2022Силовые структуры

Россиянка во время свадьбы ударила жениха ножом и продолжила отмечать

В Новороссийске невеста во время свадьбы поссорилась с женихом и ударила его ножом в грудь

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

В Новороссийске 38-летняя местная жительница напала на жениха во время празднования свадьбы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 22 октября молодожены отмечали свадьбу. Во время застолья россиянка поссорилась с женихом, а когда он отошел на балкон, подошла и ударила его ножом в грудь, после чего вернулась к столу и продолжила отмечать.

Уточняется, что мужчину доставили в больницу. Невесте грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Томской области 36-летний гость напал на невесту с ножом из-за ссоры во время банкета.

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Екатерина Власова
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