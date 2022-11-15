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14:27, 15 ноября 2022Силовые структуры

На российской свадьбе гость напал с ножом на невесту

В Томской области 36-летний гость напал на невесту с ножом из-за ссоры во время банкета

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Томской области задержали ранее судимого 36-летнего местного жителя за нападение на невесту во время банкета. Об этом во вторник, 15 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным ведомства, молодожены праздновали с гостями свадьбу в своей квартире. Там находился и фигурант. Во время застолья он поссорился с женихом и невестой, после чего ушел. Пара решила продолжить разговор с обидчиком и попросила его вернуться в подъезд. Туда подозреваемый пришел с ножом. Он несколько раз ударил потерпевшую орудием, нанеся тяжелые ранения.

Жертву доставили в больницу. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Отмечается, что сейчас фигурант находится в СИЗО.

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Екатерина Власова
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