Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:40, 8 декабря 2022Бывший СССР

В Сумской области заявили об остающихся без света 300 тысячах жителей

Власти Сумской области заявили, что около 300 тысяч жителей региона остаются без света

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В Сумской области около 300 тысяч жителей остаются без света в связи с отсутствием электричества. Об этом заявил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает РИА Новости.

«На данный момент около 300 тысяч абонентов без электроснабжения. Введены графики почасовых и аварийных отключений из-за снижения напряжения», — сообщил он. Как уточняется, графики аварийных отключений электроэнергии действуют в регионе с 5 декабря.

8 декабря национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» отметила, что на Украине зафиксирован значительный дефицит электричества. Согласно сообщению НЭК, самая сложная ситуация наблюдается на востоке страны. Также ведутся восстановительные работы в Киевской и Одесской областях, где продолжаются экстренные отключения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о тяжелой ситуации с электроэнергией в восьми регионах республики. По его словам, электричество продолжают отключать в большинстве украинских городов. В настоящее время полностью восстановить энергосистему страны невозможно, добавил Зеленский.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Россия и США обменялись заключенными Бутом и Грайнер
Экс-советник Трампа назвал обмен Бута капитуляцией
Уилан прокомментировал обмен Грайнер на Бута
Представитель Киркорова раскрыла состояние отца артиста
Названа причина пробки из судов у берегов Турции
В Подмосковье 60-летний педофил заманил 11-летнюю школьницу пиццей и похитил ее
Офицер раскрыл численность прибывающих на артемовское направление бойцов ВСУ
Блогер попытался устроиться в Balenciaga в БДСМ-костюме и разозлил руководство
У клещей обнаружили новый вирус
Россиянам назвали способы избавиться от сквозняка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.