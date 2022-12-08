В Сумской области заявили об остающихся без света 300 тысячах жителей

Власти Сумской области заявили, что около 300 тысяч жителей региона остаются без света

В Сумской области около 300 тысяч жителей остаются без света в связи с отсутствием электричества. Об этом заявил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает РИА Новости.

«На данный момент около 300 тысяч абонентов без электроснабжения. Введены графики почасовых и аварийных отключений из-за снижения напряжения», — сообщил он. Как уточняется, графики аварийных отключений электроэнергии действуют в регионе с 5 декабря.

8 декабря национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» отметила, что на Украине зафиксирован значительный дефицит электричества. Согласно сообщению НЭК, самая сложная ситуация наблюдается на востоке страны. Также ведутся восстановительные работы в Киевской и Одесской областях, где продолжаются экстренные отключения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о тяжелой ситуации с электроэнергией в восьми регионах республики. По его словам, электричество продолжают отключать в большинстве украинских городов. В настоящее время полностью восстановить энергосистему страны невозможно, добавил Зеленский.