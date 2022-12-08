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12:22, 8 декабря 2022Бывший СССР

На Украине зафиксировали значительный дефицит электроэнергии

«Укрэнерго» сообщило о значительном дефиците энергии на Украине 8 декабря

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Утром в четверг, 8 декабря, на Украине зафиксирован значительный дефицит электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на данные «Укрэнерго».

«Самая сложная ситуация на востоке Украины. Также ведутся работы по восстановлению в Одесской и Киевской областях, где продолжаются экстренные отключения», — говорится в сообщении.

Накануне глава энергохолдинга ДТЭК «Киевские региональные электросети» Максим Тимченко попросил украинцев продержаться еще 122 зимних дня. Он также отметил, что усилий спасательных команд и инженеров, которых ДТЭК привлекла к решению проблемы, хватит для того, «чтобы выжить».

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Василий Мека
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