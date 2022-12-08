Украинцев попросили продержаться еще 122 дня

В энергохолдинге ДТЭК попросили украинцев продержаться еще 122 зимних дня

Глава энергохолдинга ДТЭК «Киевские региональные электросети» Максим Тимченко попросил украинцев продержаться еще 122 зимних дня. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По словам Тимченко, украинцам необходимо продержаться до прихода весны на фоне проблем с электроэнергией в стране. «Я полностью уверен, что мы сможем пережить эту зиму. Мы получаем все больше оборудования из-за рубежа», — добавил он.

Тимченко также отметил, что усилий спасательных команд и инженеров, которых ДТЭК привлекла к решению проблемы, хватит для того, «чтобы выжить». На полное же восстановление энергосистемы Украине нужны миллиардные инвестиции, подчеркнул он.

По мнению главы энергохолдинга, одним из способов защиты украинской энергосистемы может стать использование ветряных или солнечных электростанций.

Ранее гендиректор входящей в энергетическое предприятие ДТЭК украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко отказался назвать сроки восстановления энергоснабжения в Киеве. По его словам, в настоящее время энергетики обеспечивают до 70 процентов потребностей жилых домов.