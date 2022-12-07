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22:30, 7 декабря 2022Бывший СССР

Киевлянам отказались назвать сроки восстановления электроснабжения

Гендиректор YASNO Коваленко не смог назвать сроки восстановления электроснабжения в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генеральный директор входящей в энергетическое предприятие ДТЭК украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) отказался назвать сроки восстановления электроснабжения в Киеве, поскольку пока неизвестно, сколько времени займет ремонт объекта генерации, который подает свет в часть районов города.

«На левом берегу Киева до сих пор не могут запустить один из объектов генерации, поэтому отключения в этой части города длятся дольше. А сети других источников генерации перегружены и не могут передать достаточно энергии в левобережные районы», — заявил он.

По словам Коваленко, максимальное суточное потребление электроэнергии в Киеве выросло на семь процентов. Он отметил, что в настоящее время энергетики обеспечивают примерно 70 процентов потребностей жилых домов, добавив, что при этом в городе все-равно происходят экстренные отключения.

Ранее исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис рассказал, что Еврокомиссия рассчитывает выделить Киеву новые кредиты из макрофинансовой помощи в январе.

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Марина Совина
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