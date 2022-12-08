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02:13, 8 декабря 2022Мир

ООН призвала не допускать новой войны в Сирии

Спецпосланник генсека ООН Педерсен призвал не допускать новой войны в Сирии
Гейр Педерсен

Гейр Педерсен. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен посетил Дамаск и провел переговоры с главой МИД арабской республики Фейсалом Микдадом, призвав приложить все усилия для того, чтобы не допустить новой войны в стране, сообщает ТАСС.

«На встрече обсуждалась военная эскалация на севере Сирии и экономические трудности, с которыми сталкивается правительство из-за санкций США и Евросоюза. Сирии нужна не новая война, а мир и политический процесс», — заявил дипломат.

Ранее директор ЦРУ США Уильям Бернс обвинил Анкару в создании угрозы американским военным, указав на недавние авиаудары Турции на севере Сирии. Свои опасения он передал руководителю турецкой Национальной разведывательной организации Хакану Фидану.

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Марина Совина
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