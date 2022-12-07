Директор ЦРУ обвинил Турцию в создании угрозы американским военным

Директор ЦРУ Бернс обвинил Турцию в создании угрозы американским военным в Сирии

Директор ЦРУ США Уильям Бернс обвинил Анкару в создании угрозы американским военным, указав на недавние авиаудары Турции на севере Сирии. Свои опасения он передал руководителю турецкой Национальной разведывательной организации Хакану Фидану, сообщает портал Axios.

«Директор ЦРУ Билл Бернс выступил со своим турецким коллегой в резкой форме против недавних турецких артиллерийских ударов и авиаударов на севере Сирии, предупредив, что они подвергают опасности американские силы», — пишет издание.

Отмечается, что Бернс также призвал турецкую сторону воздержаться от проведения наземной операции.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал США проявить понимание в преддверии возможной военной операции Анкары в Сирии. Просьба прозвучала после того, как Вашингтон раскритиковал турецкие власти за подготовку к боевым действиям.