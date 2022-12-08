Россиянин забил табуретом до смерти соседа во время ссоры и попал в СИЗО

В Бурятии поместили в СИЗО мужчину, забившего табуретом до смерти 50-летнего соседа

В Бурятии суд поместил в СИЗО мужчину за убийство 50-летнего соседа. Об этом в четверг, 8 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 4 декабря фигурант познакомился в подъезде дома с соседом с нижнего этажа. Они решили вместе выпить в жилище у еще одного знакомого. Ночью новые приятели поссорились, тогда обвиняемый начал избивать обидчика деревянным табуретом, руками и ногами. После чего россиян вернулся в свою квартиру, но когда он решил проверить место происшествия, то увидел, что сосед скончался. Тогда фигурант позвал соседей и попросил их вызвать скорую, сам он остался ждать правоохранителей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина признал вину и дал подробные показания.

Ранее стало известно, что 40-летний россиянин до смерти забил своего брата чайником в республике Коми.