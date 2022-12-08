Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:35, 8 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин забил табуретом до смерти соседа во время ссоры и попал в СИЗО

В Бурятии поместили в СИЗО мужчину, забившего табуретом до смерти 50-летнего соседа

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Бурятии суд поместил в СИЗО мужчину за убийство 50-летнего соседа. Об этом в четверг, 8 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 4 декабря фигурант познакомился в подъезде дома с соседом с нижнего этажа. Они решили вместе выпить в жилище у еще одного знакомого. Ночью новые приятели поссорились, тогда обвиняемый начал избивать обидчика деревянным табуретом, руками и ногами. После чего россиян вернулся в свою квартиру, но когда он решил проверить место происшествия, то увидел, что сосед скончался. Тогда фигурант позвал соседей и попросил их вызвать скорую, сам он остался ждать правоохранителей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина признал вину и дал подробные показания.

Ранее стало известно, что 40-летний россиянин до смерти забил своего брата чайником в республике Коми.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть
Россияне стали чаще интересоваться покупкой элитного жилья на популярном курорте
Украинский олигарх обвинил Зеленского в попытке захвата власти
Дженнифер Лоуренс отказалась худеть ради «Голодных игр»
Мать раскритиковала магазин одежды за продажу ее дочери откровенного платья
Евросоюз отказался признавать некоторые российские загранпаспорта
Пожилой россиянин зарезал бывшую жену во дворе дома
Создан смартфон с выдвижной камерой
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Эдгард Запашный рассказал о ненависти к тиктокерам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.