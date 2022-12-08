Женщина с тату на белках описала их фразой «как после боя с Майком Тайсоном»

В Великобритании женщина сделала татуировки на глазных яблоках и испортила зрение

32-летняя Анайя Петерсон из Северной Ирландии, Великобритания, сделала татуировки на глазных яблоках и едва не лишилась зрения. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина, сделавшая татуировки на лице и сплит языка, решила изменить цвет белков глаза и сперва сделала тату на одном глазном яблоке. Несмотря на головные боли и сухость слизистой оболочки глаза, спустя несколько месяцев Петерсон решила перекрасить второй глаз в фиолетовый цвет. Женщина не жаловалась на дискомфорт в течение семи месяцев, однако в августе 2021 года ее веки начали опухать. «Мне становилось все хуже и хуже. Я выглядела так, будто десять раундов боролась с Майком Тайсоном», — вспоминает она.

Петерсон начала принимать антибиотики, которые должны были снять воспаление. Однако лицо продолжало опухать, и женщина обратилась в больницу. В течение трех дней врачи ставили Петерсон капельницы, а затем сделали биопсию сетчатки глаза. Офтальмологи сообщили, что у Петерсон может развиться глаукома и она рискует ослепнуть. Женщина призналась, что ее зрение уже испортилось: она не видит лица людей на расстоянии.

Несмотря на это Петерсон сохраняет позитивный настрой и не реагирует на негативные комментарии о ее модификациях в сети. «Я не могу удалить татуировки на глазах. Я всегда буду жить с этой проблемой. Поэтому я думаю, что с возрастом мне лучше просто ослепнуть», — говорит она.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии сделала татуировки на глазах и лишилась зрения на три недели. Помимо этого девушка набила 200 татуировок на теле, увеличила грудь и изменила форму щек, губ и ушей.