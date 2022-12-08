В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики.

Сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

6 декабря стало известно о взрывах в Днепропетровске и его пригородах. По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, город был атакован с помощью дронов.