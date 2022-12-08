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15:59, 8 декабря 2022Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Leon Neal / Getty Images

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики.

Сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

6 декабря стало известно о взрывах в Днепропетровске и его пригородах. По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, город был атакован с помощью дронов.

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Алевтина Запольская
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