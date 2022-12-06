В Днепропетровске произошел взрыв

В Днепропетровске и пригородах произошли взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Днепре и его пригородах», — следует из сообщения. По информации командования воздушных сил, в регионе работает ПВО.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил об атаке на область иранскими беспилотниками, пишет канал.

6 декабря власти Украины объявили воздушную тревогу в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны. Кроме того, воздушная тревога звучала в подконтрольных киевским властям частях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).