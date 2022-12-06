В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в нескольких регионах страны

Власти Украины объявили воздушную тревогу в нескольких регионах страны, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики.

Согласно данным портала, сигналы тревоги действуют в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны. Кроме того, воздушная тревога звучит в подконтрольных киевским властям частях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).

Утром 6 декабря предупредительные сигналы уже звучали в Днепропетровской и Харьковской областях. Днем ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. По некоторым регионам страны были нанесены ракетные удары, которые вывели из строя критические объекты энергетики. Так, в Одессе в результате атаки пропало электричество, была остановлена работа котельных и электротранспорта.