В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.
Сигнал тревоги звучит в Днепропетровской и Харьковской областях.
5 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По некоторым регионам страны были нанесены ракетные удары, которые вывели из строя критические объекты энергетики.
Так, в Одессе в результате атаки пропало электричество, была остановлена работа котельных и электротранспорта.