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09:59, 6 декабря 2022Бывший СССР

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.

Сигнал тревоги звучит в Днепропетровской и Харьковской областях.

5 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По некоторым регионам страны были нанесены ракетные удары, которые вывели из строя критические объекты энергетики.

Так, в Одессе в результате атаки пропало электричество, была остановлена работа котельных и электротранспорта.

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Алевтина Запольская
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