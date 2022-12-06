В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.

Сигнал тревоги звучит в Днепропетровской и Харьковской областях.

5 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По некоторым регионам страны были нанесены ракетные удары, которые вывели из строя критические объекты энергетики.

Так, в Одессе в результате атаки пропало электричество, была остановлена работа котельных и электротранспорта.