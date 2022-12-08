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17:53, 8 декабря 2022Бывший СССР

В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги в восточных областях страны

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Воздушная тревога объявлена в ряде восточных областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики.

Среди них — Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская, Сумская, Полтавская и Харьковская. Также сирены звучат в ряде российских регионов: на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республиках.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что отказ украинского президента Владимира Зеленского от переговоров позволит России «доделать всю работу до конца», не размениваясь на компромиссы.

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Василий Мека
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