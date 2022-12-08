США оповестили Украину об обмене заключенными с Россией

Белый дом сообщил, что оповестил Киев об обмене Бута на Грайнер

Белый дом заблаговременно сообщил Украине и другим основным партнерам о намерении обменять заключенных, россиянина Виктора Бута и американку Бриттни Грайнер. Об этом заявил один из высокопоставленных представителей администрации Джо Байдена, сообщает ТАСС.

«Множество других тем с Россией мы не обсуждали и не будем [обсуждать] без координации с нашими партнерами», — резюмировал он. Он уточнил, что США оповестили Киев для того, чтобы они понимали, что речь идет исключительно о вопросах, связанным с обменом.

В июле Вашингтон предложил обменять Бута на задержанных в России американцев Уилана и Грайнер. Предприниматель находился под стражей с 2008 года по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

На протяжении нескольких месяцев российские и американские власти вели переговоры по этому вопросу. 8 декабря стало известно, что обмен состоялся. Местом проведения процедуры стала столица Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Перед обменом обоих заключенных помиловали.