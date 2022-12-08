Юная американка получила лицензию на содержание единорога во дворе дома

Управление в Лос-Анджелесе выдало девочке лицензию на содержание единорога во дворе дома

Управление по контролю за животными в калифорнийском округе Лос-Анджелес выдало юной местной жительнице лицензию на содержание единорога во дворе ее дома. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что девочке по имени Мадлен необходимо будет соблюсти пять обязательных условий по его содержанию. Так, ведомство подчеркнуло, что уход за животным должен выполняться по всем соответствующим правилам, которые прописаны в кодексе округа Лос-Анджелес. Помимо этого, девочка будет должна обеспечить единорогу регулярный доступ к солнечному свету, лунным лучам и радуге.

Кроме того, юной американке придется кормить животное арбузом как минимум один раз в неделю, а также полировать его рог мягкой тканью не реже одного раза в месяц. Управление добавило, что любые блестки, которые Мадлен будет использовать на единороге, должны быть нетоксичными и биоразлагаемыми. Отмечается, что девочка пока еще не завела животное, решив заранее позаботиться о том, чтобы получить на него разрешение.

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