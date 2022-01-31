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Россиянин завел домашнюю львицу и продемонстрировал поцелуи с ней

Мужчина из Саратова завел дома львицу, стал с ней целоваться и кормить ее колбасой

Житель Саратова завел домашнюю львицу и рассказал о своих отношениях с хищницей. Об этом пишут Новости Саратова.

По словам россиянина, он кормит любимицу колбасой и кладет ее спать в кровать с белыми простынями. Он также утверждает, что хищница любит обниматься с его друзьями, когда те приходят к нему домой, и ни разу никого не укусила.

Мужчина с удовольствием целует львицу и демонстрирует это на камеру — он завел блог в TikTok, в котором регулярно размещает видео с питомицей.

Пользователи в комментариях умиляются животному: они называют львицу красоткой и милашкой. «Красивый львенок», — написала одна из подписчиц.

Ранее сообщалось, что житель Хабаровского края «усыновил» осиротевшего медвежонка, вырастил его, нашел ему невесту и дождался «внуков»-медвежат. Мужчина назвал зверя Мишей, чтобы быть с ним тезками, и начал за ним ухаживать.

Евгения Черкасова
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