Россиянин «усыновил» медведя, нашел ему невесту и дождался «внуков»-медвежат

Житель Хабаровского края «усыновил» осиротевшего медвежонка, вырастил его, нашел ему невесту и дождался «внуков»-медвежат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Михаил Филиппов создал экоферму в поселке Хурба. Восемь лет назад он нашел медвежонка, чью мать застрелили браконьеры, и решил его приютить. Филиппов назвал зверя Мишей, чтобы быть с ним тезками, и начал за ним ухаживать. «Маленьких же всем жалко, дети же. Они же ни в чем не виноваты, ничего не натворили», — объяснил россиянин.

Хорошее питание, любовь и забота сделали свое дело — медвежонок вырос в большого и мощного зверя. Филиппов отметил, что Миша любит поесть, а особенно он уважает сгущенку и морковь. Когда медведю исполнилось четыре года, друзья россиянина привели его подопечному подругу — медведицу Машу.

Звериная пара сложилась, и вскоре у Миши и Маши появилось потомство — они стали родителями двойни. Таким образом, Филиппов обзавелся долгожданными «внуками».

Ранее сообщалось, что в зоопарке китайского города Лункоу, провинция Шаньдун, лабрадор усыновил троих тигрят, от которых отказалась их родная мать. По словам сотрудников зоопарка, тигрица не захотела кормить своих детенышей, поэтому пришлось найти ей замену.