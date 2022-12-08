В США призвали проверить расходование американских денег на Украине

В Конгрессе США призвали провести аудит выделяемых Украине денег

Американские законодатели попытаются проверить расходование средств руководством США на оказание помощи Украине, заявил заместитель лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота). Об этом сообщает The Washington Post.

По словам политика, Вашингтон «извлекает пользу» из украинского конфликта, так как якобы «сокращает возможности России вести боевые действия». «Это, очевидно, соответствует американским интересам в сфере национальной безопасности, очевидно, соответствует интересам НАТО», — подчеркнул он.

Политик считает, что Запад и дальше должен помогать Киеву. Тратить выделяемые Вашингтоном деньги необходимо «целесообразно и разумно, что содействовало бы успеху в войне», считает он. «Я думаю, будут предприниматься попытки обеспечить большую подотчетность средств, которые уже ассигнованы», — призвал установить надзор Тьюн.

Ранее в Конгрессе США захотели проверить каждый пенни из помощи Украине. Законотворцы внесли проект, предполагающий аудит выделяемых средств.