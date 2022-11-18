Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:01, 18 ноября 2022Мир

Конгресс США захотел проверять финансовую помощь Украине

В Конгресс США внесли законопроект об аудите средств на поддержку Украины

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Республиканцы в Палате представителей конгресса США предложили проверять финансовую помощь, предоставляемую Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Законотворцы внесли законопроект, предполагающий аудит выделяемых средств.

15 ноября президент США Джо Байден запросил у Конгресса еще 37 миллиардов долларов на помощь Украине. После этого главу Белого дома назвали «вице-президентом при [украинском лидере Владимире] Зеленском», добавив, что он отлично справляется с этой работой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Суд в Гааге заочно приговорил виновных по делу MH17 к пожизненному сроку
Адвокат осужденной в России Грайнер подтвердила ее местоположение
Премьер Италии поддержала инициативу о кормлении грудью в парламенте
Конгресс США захотел проверять финансовую помощь Украине
Рекордные отключения света зафиксировали в Киеве
Итальянскую виллу Олега Тинькова обокрали
Стали известны подмосковные направления со снизившейся стоимостью домов
Названа цель судов с выключенными передатчиками близ «Северного потока»
Японская фигуристка-чемпионка высказалась о смерти президента ФФККР
Российский посол осудил реакцию СМИ на фоне встречи Вучича с советником Кадырова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.