Конгресс США захотел проверять финансовую помощь Украине

В Конгресс США внесли законопроект об аудите средств на поддержку Украины

Республиканцы в Палате представителей конгресса США предложили проверять финансовую помощь, предоставляемую Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Законотворцы внесли законопроект, предполагающий аудит выделяемых средств.

15 ноября президент США Джо Байден запросил у Конгресса еще 37 миллиардов долларов на помощь Украине. После этого главу Белого дома назвали «вице-президентом при [украинском лидере Владимире] Зеленском», добавив, что он отлично справляется с этой работой.