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20:40, 8 декабря 2022Ценности

Мать раскритиковала магазин одежды за продажу ее дочери откровенного платья

Женщина раскритиковала магазин Vanilla Bella за продажу ее дочери откровенного платья

Кадр: @vanillabellaboutique

Мать раскритиковала американский онлайн-магазин одежды Vanilla Bella за продажу ее дочери-школьнице откровенного наряда. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте бутика.

По словам представителей магазина, к ним обратилась женщина с жалобой на то, что ее дочь приобрела на их сайте короткое платье и отправилась в нем в школу, нарушив установленный в заведении дресс-код. На размещенных кадрах видно данный блестящий предмет гардероба длины мини без бретелей и с верхней частью в виде бюстье, а также чокер, украшенный серебристыми цепями.

Владелица бренда предложила матери ученицы вернуть товар и получить обратно деньги. «Мне очень жаль, что так вышло. Большинство наших мини-платьев предназначены для особых мероприятий или выхода в свет», — отметила она. Однако женщину не устроил подобный ответ, и она продолжила настаивать на том, что магазин не должен продавать «такие откровенные наряды».

В сентябре пользовательница с никнеймом imnotquitesure показала наряд 16-летней дочери для вечеринки и вызвала споры в сети.

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Карина Черных
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