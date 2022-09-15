Мать показала платье 16-летней дочери для вечеринки и вызвала споры в сети

Пользовательница imnotquitesure купила 16-летней дочери откровенное платье на вечеринку

Пользовательница с никнеймом imnotquitesure показала наряд 16-летней дочери для вечеринки и вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился на портале Mumsnet.

Женщина рассказала, что по просьбе девушки купила ей синее облегающее мини-платье на бретелях и с глубоким декольте. Однако, по словам матери, у нее возникли сомнения в том, стоит ли позволять подростку выходить из дома в откровенном наряде. «Я сказала, что, если платье будет смотреться на ней неприлично, мы отправим его обратно. Однако дочь назвала это несправедливым. Она заявила, что я не должна контролировать, как она одевается, потому что все ее друзья носят то же самое», — пояснила юзерша.

Других пользователей также озадачила указанная ситуация. «По правде говоря, ты действительно не можешь ее остановить. Она права: большинство подростков одеваются как 23-летние, собираясь в клуб. Я знаю, что ты имеешь в виду, мне тоже было бы неловко, но мой тебе совет: не распыляйся по пустякам», «Важно объяснить ей, что в таком виде она привлечет к себе внимание, в том числе нежелательное. Ты должна убедиться, что она сможет за себя постоять», «Позволь ей носить такие платья, пока у нее есть красивая фигура и уверенность в себе», «Она уже больше похожа на взрослую, чем на ребенка, время, когда можно было контролировать ее внешний вид, прошло», — прокомментировали они.

Ранее сообщалось, что пятилетний сын блогерши miele.mente оценил ее новое платье во время примерки. Женщина засняла, как позирует в наряде длины миди кремового цвета с оборками на рукавах и подоле. При этом она поинтересовалась у находившегося рядом ребенка, нравится ли ему ее одежда, и получила неожиданную реакцию. «Сзади выглядит некрасиво, потому что завязки похожи на заячьи уши», — высказался он.