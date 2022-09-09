Блогерша сняла на видео неожиданную реакцию пятилетнего сына на ее новое платье

Пятилетний сын блогерши miele.mente оценил ее новое платье со словами «лучше его продать»

Пятилетний сын блогерши miele.mente оценил ее новое платье во время примерки со словами «лучше его продать». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Женщина засняла, как позирует в наряде длины миди кремового цвета с оборками на рукавах и подоле. При этом юзерша поинтересовалась у находившегося рядом ребенка, нравится ли ему ее одежда и получила неожиданную реакцию. «Сзади выглядит некрасиво, потому что завязки похожи на заячьи уши», — высказался он.

В ответ инфлюэнсерша пояснила, что просто неудачно застегнула изделие. Однако впоследствии мальчик отметил еще один недостаток в данном образе. «Ты должна просто продать это платье, потому что я вижу твой бюстгальтер», — заявил сын miele.mente.

В свою очередь зрители похвалили ребенка за честность. «Хочу, чтобы этот человечек был моим стилистом», «Он нужен мне для походов по магазинам», «Он был честным и объективным, мне это нравится», «Просто продай это платье», — прокомментировали они.

Ранее сообщалось, что блогерша slayraslaye надела в ресторан откровенную одежду, и его сотрудники велели ей прикрыться шарфом, чтобы не нарушать дресс-код.