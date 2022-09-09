Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша сняла на видео неожиданную реакцию пятилетнего сына на ее новое платье

Пятилетний сын блогерши miele.mente оценил ее новое платье со словами «лучше его продать»

Кадр: @miele.mente / TikTok

Пятилетний сын блогерши miele.mente оценил ее новое платье во время примерки со словами «лучше его продать». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Женщина засняла, как позирует в наряде длины миди кремового цвета с оборками на рукавах и подоле. При этом юзерша поинтересовалась у находившегося рядом ребенка, нравится ли ему ее одежда и получила неожиданную реакцию. «Сзади выглядит некрасиво, потому что завязки похожи на заячьи уши», — высказался он.

В ответ инфлюэнсерша пояснила, что просто неудачно застегнула изделие. Однако впоследствии мальчик отметил еще один недостаток в данном образе. «Ты должна просто продать это платье, потому что я вижу твой бюстгальтер», — заявил сын miele.mente.

В свою очередь зрители похвалили ребенка за честность. «Хочу, чтобы этот человечек был моим стилистом», «Он нужен мне для походов по магазинам», «Он был честным и объективным, мне это нравится», «Просто продай это платье», — прокомментировали они.

Ранее сообщалось, что блогерша slayraslaye надела в ресторан откровенную одежду, и его сотрудники велели ей прикрыться шарфом, чтобы не нарушать дресс-код.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Король Карл III впервые обратился к нации
Европа снова нашла альтернативу российскому газу в Африке
ВФЛА извинилась перед спортсменами за проблемы с выплатой призовых
Покинувший шоу «Звезды сошлись» ведущий рассказал о новой работе
Дженнифер Энистон купила особняк у Опры Уинфри
На Алтае турист залез на камень ради селфи и погиб на глазах жены и друзей
Инсайдер рассказал о будущих iPhone
Гинеколог назвала причину боли в животе у женщин в середине менструального цикла
В Донецке два человека погибли из-за обстрела шахты со стороны ВСУ
Россиянина осудят за похищение человека из чувства мести за тещу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.