Блогерша надела в элитный ресторан топ с декольте и удивилась реакции персонала

Блогерше slayraslaye велели прикрыться шарфом в ресторане из-за ее откровенного наряда

Блогерша slayraslaye надела в ресторан откровенную одежду, и его сотрудники велели ей прикрыться шарфом, чтобы не нарушать дресс-код. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что выбрала для посещения заведения наряд, состоящий из зеленого кроп-топа с глубоким декольте и брюк. По мнению блогерши, она выглядела стильно. Однако администраторов смутил ее внешний вид, и они обратился к ней с просьбой набросить на плечи палантин из коробки с забытыми другими гостями вещами.

Так, на размещенных кадрах блогерша показала, как прячет полуобнаженную грудь за предоставленным ей аксессуаром. «Когда тебя одевают в элитном ресторане», — удивилась она реакции персонала.

В свою очередь, пользователи напомнили девушке о выборе подходящих предметов гардероба для похода в общественные места. «Ты выглядишь великолепно, но любой престижный ресторан был бы против такой одежды», «В большинстве элитных ресторанов есть дресс-код», «Если я иду в фешенебельный ресторан, мне бы не хотелось, чтобы его посетители выглядели так, будто они в ночном клубе», — заявили они.

В июне сообщалось, что жительницу Великобритания выгнали из местного ресторана за чересчур откровенный наряд в самый жаркий в стране день в году. 34-летняя косметолог Эмма Принс из Бакингемшира рассказала, что отправилась в пиццерию Wolverton House, после того как забрала двухлетнюю дочь из детского сада. Однако, когда женщина села за столик в кафе, сотрудники запретили ей оставаться в заведении из-за постыдного, по их мнению, образа. Известно, что последняя была одета в белый кроп-топ и серые шорты.