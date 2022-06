Женщину выгнали из ресторана в самый жаркий день года за откровенный наряд

Британку Эмму Принс выгнали из местного ресторана за топ в самый жаркий день года

Жительницу Великобритания выгнали из местного ресторана за чересчур откровенный наряд в самый жаркий в стране день в году. Об этом сообщает The Sun.

34-летняя косметолог Эмма Принс из Бакингемшира рассказала, что отправилась в пиццерию Wolverton House, после того как забрала двухлетнюю дочь из детского сада. Однако, когда женщина села за столик в кафе, сотрудники запретили ей оставаться в заведении из-за постыдного, по их мнению, образа. Известно, что последняя была одета в белый кроп-топ и серые шорты.

«Официанты заставили меня надеть рубашку — в противном случае нам пришлось бы уйти. Я чувствовала себя ужасно! В конечном счете мы все же покинули ресторан, потому что нам намеренно не приносили заказ на протяжении часа», — уточнила собеседница издания и добавила, что остальные посетители тоже ужинали в коротких шортах и футболках.

По словам Принс, она несколько раз просила менеджера показать ей прописанный дресс-код заведения, но так и не получила необходимые документы. На следующий день женщина написала в службу поддержки Wolverton House, которая заверила ее в том, что в пиццерии нет правил о внешнем виде. «Меня пристыдили за топ! И все это происходило в день, когда на улице была 32-градусная жара», — возмутилась героиня материала.

Руководство ресторана принесло официальные извинения британке только за долгое ожидание заказа. «Дискриминацию в отношении меня они оставили без внимания! А ведь менеджер просто нарушила мое человеческое право носить то, что мне нравится», — заключила она.

В июне 2021 года других женщин выгнали из бара из-за вызывающего внешнего вида. Жительница английского города Рединг Молли Вуд пришла вместе с подругой Эми в паб под названием The Back of Beyond. Подруги были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающие грудь, поскольку на улице стояла жара. Менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.