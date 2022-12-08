Минобороны заявило, что российские системы ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг, 8 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Яковлевка Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также за прошедшие сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области. Кроме того, системы ПВО перехватили 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха», «Ураган» и противорадиолокационную ракету HARM в ДНР и Херсонской области.

Ранее в Минобороны заявили, что российскими войсками в районах населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.