Минобороны заявило об уничтожении двух радиолокационных станций AN/TPQ-50 производства США

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и российской артиллерией в районах населенных пунктов Ступочки Донецкой народной республики (ДНР) и Зеленый Гай Харьковской области были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Об этом в среду, 7 декабря, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также сообщили, что в результате удара по пункту восстановления техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР была уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней.

Также в ходе проведения спецоперации российскими войсками было нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах, добавили в Минобороны.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва ответила на просьбы о помощи республик Донбасса.