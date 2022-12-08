В VK рассказали об изменении рекламных инвестиций бизнеса в 2022 году

VK: компании из сферы недвижимости увеличили затраты на инвестиции в диджитал на 125%

Специалисты VK провели анализ и выяснили, как с января по сентябрь 2022 года изменились инвестиции бизнеса в диджитал продвижение по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Результаты исследования описаны в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным экспертов платформы, больше других затраты в указанный период увеличили компании из сферы недвижимости (125 процентов), тогда как сервисы для знакомств, напротив, сильнее всех снизили инвестиции (42 процента). Крупнейшими индустриями, инвестировавшими в рекламу, стали электронная коммерция — интернет-магазины, маркетплейсы и классифайды, а также финансы, отдых и развлечения.

Высокие темпы роста продемонстрировала не только сфера недвижимости, но и товары для дома (64 процента), образование и работа (53 процента), отдых и развлечения (50 процентов), а также электронная коммерция (41 процент). Автомобильный бизнес урезал затраты на 13 процентов, товары повседневного спроса — на 24 процента, а бытовая техника и электроника — на 33 процента.

Комментируя отчет, представитель компании Станислав Бонбин указал, что рекламодатели активнее инвестируют в инструменты и форматы, которые приносят целевой результат. «Бизнесу нужны понятные, простые и эффективные инструменты, которые помогут получать максимальный результат на вложенный в продвижение рубль. В развитии маркетинговых технологий мы делаем ставку на автоматизацию, чтобы помогать компаниям эффективно общаться со своими клиентами, а аудитории — получать интересный контент и актуальные предложения. Для этого мы запустили единую платформу VK Реклама», — подчеркнул он.

В пресс-релизе указывается, что за минувшие девять месяцев главным форматом для бизнеса стали посты в соцсетях. На второе место вышли объявления, которые сами адаптируются под доступные площадки и места размещений с учетом предпочтений пользователей. На третьем месте оказалась карусель, с помощью которой бизнес в одном объявлении может показать целую серию товаров и услуг. Наиболее заметный рост в сравнении с другими форматами продемонстрировала реклама в историях и клипах в соцсетях (136 процентов), а также видео с вознаграждением (71 процент) и цифровая наружная реклама (58 процентов).

Эксперты VK упомянули, что чаще всего бизнес продвигает сообщества в социальных сетях, в которых потенциальным покупателям и клиентам предлагают товары и услуги, рассказывают о работе и последних новостях. Затраты на такую рекламу поднялись на 37 процентов. На втором месте по популярности оказались сайты, а на третьем — мобильные приложения, инвестиции в продвижение которых растут быстрее всего (84 процента).

Ранее российский сервис коротких видеороликов «VK Клипы» подвел итоги 2022 года и назвал самое популярное видео 2022 года.