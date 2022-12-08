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19:05, 8 декабря 2022Россия

Офицер раскрыл численность прибывающих на артемовское направление бойцов ВСУ

Офицер Марочко заявил, что ежедневно под Артемовск прибывает полтысячи бойцов ВСУ

Фото: Chris Radburn / Reuters

Ежедневно Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют на артемовское направление в Донецкой народной республике (ДНР) полтысячи бойцов для восполнения потерь. Об этом сообщил российский офицер Андрей Марочко, его слова передает ТАСС.

«Мы ежедневно отмечаем прибытие туда ротно-тактических групп, батальонно-тактических групп. Общая численность — это тоже приблизительно 360-500 человек», — сообщил Марочко.

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