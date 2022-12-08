Офицер раскрыл численность прибывающих на артемовское направление бойцов ВСУ

Офицер Марочко заявил, что ежедневно под Артемовск прибывает полтысячи бойцов ВСУ

Ежедневно Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют на артемовское направление в Донецкой народной республике (ДНР) полтысячи бойцов для восполнения потерь. Об этом сообщил российский офицер Андрей Марочко, его слова передает ТАСС.

«Мы ежедневно отмечаем прибытие туда ротно-тактических групп, батальонно-тактических групп. Общая численность — это тоже приблизительно 360-500 человек», — сообщил Марочко.