Военкор Поддубный заявил о занятой бойцами ЧВК «Вагнер» Яковлевке

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в ходе ожесточенных боев выбили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Яковлевки. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что населенный пункт находится к северу от Соледара. «Идет зачистка», — добавил военкор.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал наиболее горячими и болезненными участками фронта для Вооруженных сил Украины на данный момент Артемовск и Соледар. «На Донетчине — Бахмут, Соледар — сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно», — заявил он.

Позже военный корреспондент Юрий Котенок показал кадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины артиллеристами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса Луганской народной республики.