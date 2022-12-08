ЦБ Польши спрогнозировал околонулевой рост ВВП в 2023 году

Нацбанк Польши: динамика ВВП страны может быть почти нулевой в 2023 году

Национальный банк (ЦБ) Польши прогнозирует, что динамика ВВП страны в 2023 может быть околонулевой, пишет «Прайм» со ссылкой на главу регулятора Адама Глапиньского.

«Мы не ожидаем рецессии, но вполне возможно, что мы дойдем до темпа роста ВВП на уровне около нуля. В наших проектах мы предусматриваем минимум 0,7 процента», — пояснил он. В третьем квартале польская экономика выросла на 0,9 процента по сравнению с предыдущим и на 3,5 процента в годовом исчислении, что оказалось выше прогнозов аналитиков ЦБ в 3 процента.

По словам Глапиньского, экономическая конъюнктура в граничащих с Польшей странах, как и в остальных высокоразвитых демократичных странах, ухудшается, рост ВВП замедляется, а для некоторых стран существует риск перехода к рецессии. У ближайшего соседа Польши — Германии — вероятность рецессии особенно высока, добавил он. Среди позитивных тенденций последнего времени — стабилизация стоимости нефти и, как следствие, топлива.

Прогноз по динамике ВВП России в 2022 году 8 декабря дал Минфин: по словам главы ведомства Антона Силуанова, ожидается дефицит примерно в два процента. Он уточнил, что использование средств Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита планируется минимизировать — ведомство намерено выходить с этими целями на долговой рынок. Он также добавил, что пока нельзя говорить о том, какое влияние на бюджет окажет введение потолка цен на российскую нефть.

