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15:47, 8 декабря 2022Силовые структуры

Пятерых российских полицейских задержали за вымогательство

В Новосибирских пятерых сотрудников МВД задержали за вымогательство у торговцев обувью

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске пятерых сотрудников МВД задержали по подозрению в вымогательстве денег у коммерсантов. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщает «КП Новосибирск» со ссылкой на источник.

По сведениям издания, полицейские требовали деньги у представителей торговой сети, занимающейся торговлей обувью. «Действовали по следующему принципу: изымали в магазинах вещи с брендами, говорили, что это – контрафакт. Сообщали, что якобы готовы вернуть эти вещи за определенную сумму», — пояснил инсайдер.

В пятницу правоохранителям изберут меру пресечения.

24 ноября сообщалось, что в Москве двоих подполковников полиции задержали за взятки от владельца массажного салона

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Елизавета Новикова
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