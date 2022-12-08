Пятерых российских полицейских задержали за вымогательство

В Новосибирских пятерых сотрудников МВД задержали за вымогательство у торговцев обувью

В Новосибирске пятерых сотрудников МВД задержали по подозрению в вымогательстве денег у коммерсантов. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщает «КП Новосибирск» со ссылкой на источник.

По сведениям издания, полицейские требовали деньги у представителей торговой сети, занимающейся торговлей обувью. «Действовали по следующему принципу: изымали в магазинах вещи с брендами, говорили, что это – контрафакт. Сообщали, что якобы готовы вернуть эти вещи за определенную сумму», — пояснил инсайдер.

В пятницу правоохранителям изберут меру пресечения.

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