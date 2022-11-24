Двоих российских полицейских заподозрили в коррупции и мошенничестве

В Москве двоих подполковников полиции задержали за взятки от владельца массажного салона

В Москве задержали начальника ОМВД по району Ростокино и оперуполномоченного УВД по Центральному административному округу по подозрению в мошенничестве и коррупции. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает MK.RU.

По данным издания, к начальнику полиции пришел друг — владелец массажного салона. Россиянин рассказал, что к нему в здание наведались правоохранители и обнаружили бордель. За это бизнесмену грозил штраф. Предприниматель попросил сотрудника МВД передать деньги оперативнику, который участвовал в рейде. Фигурант согласился.

Несколько месяцев полицейский передавал взятки коллеге. Суммарно тот получил 800 тысяч рублей. 11 ноября двое подполковников были задержаны. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

