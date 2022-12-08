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11:36, 8 декабря 2022Бывший СССР

Красный Крест назвал сроки посещения российских военнопленных на Украине

МККК сообщил, что посетит российских военнопленных на Украине в конце декабря

Фото: Shutterstock

Специалисты Международного комитета Красного Креста (МККК) посетят российских военнопленных на Украине в срок до конца декабря и проверят условия их содержания. Сообщение организации на этот счет цитирует РИА Новости.

По словам президента МККК Мирьяны Сполярич, на прошлой неделе сотрудники комитета сумели навестить украинских военнопленных в России и вскоре намерены повторную проверку. Она назвала эти мероприятия плановыми и выразила надежду, что доступ к военнослужащим по обе стороны границы станет регулярным.

«Сотрудники МККК связываются с семьями военнопленных и передают от них сообщения. По большей части это короткие послания со словами любви и новостями. В них пленные просят прислать сигареты, носки и сладости. Заверяют своих родных, что волноваться не о чем. Эти сообщения возвращают надежду тревожащимся родственникам», — пояснила Сполярич.

Президент также добавила, что надеется на установление регулярного доступа к пленным обеих армий.

Ранее стало известно, что между Москвой и Киевом состоялся очередной обмен захваченными военнослужащими. Он состоялся по формуле «60 на 60». До этого стороны сумели договориться об освобождении бойцов в формате «50 на 50».

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Алевтина Запольская
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