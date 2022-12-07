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08:56, 7 декабря 2022Россия

Минобороны показало кадры возвращения российских военных из украинского плена

Минобороны России показало кадры возвращения российских военных домой из плена Украины
СюжетМинобороны:

Минобороны России показало кадры возвращения в Москву освобожденных из украинского плена российских солдат. Их публикует ТАСС.

На записи видно, как самолет с российскими военными приземлился в столичном аэропорту. Из воздушного судна выходят бойцы, один из них хромает.

7 декабря Россия провела обмен пленными с Украиной. По данным Минобороны, из плена были освобождены 60 российских военнослужащих. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уточнил, что обмен состоялся по формуле «60 на 60».

До этого обмен пленными между Москвой и Киевом прошел 1 декабря. Тогда Минобороны заявило о возвращении 50 военнослужащих. По словам Пушилина, тогда с подконтрольной Киеву территории были освобождены в том числе 12 бойцов из ДНР, 8 — из ЛНР.

Анастасия Шейкина
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