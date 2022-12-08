Человечество назвали оружием массового уничтожения

Генсек ООН Гутерриш заявил, что человечество превратилось в оружие массового уничтожения

Человечество превратилось в оружие массового уничтожения и теперь правительства стран должны остановить «оргию разрушения». С такими словами генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на конференции ООН по биологическому разнообразию, передает его слова газета Diario Libre.

«Бездонный аппетит к неконтролируемому экономическому росту привел к тому, что человечество стало оружием массового уничтожения. Мы обращаемся с природой как с туалетом и убиваем самих себя», — заявил Гутерриш. Он напомнил о негативном влиянии вырубки лесов и опустынивания на экологические системы, а также о загрязнении воды, воздуха и земель вредными для здоровья человека веществами.

По словам генсека, неустойчивое производство и потребление обернутся резким ростом объема выбросов, деградации земли, моря и воздуха. Гутерриш считает необходимым принять меры, чтобы решить вопрос экологии. Среди возможных вариантов он назвал создание масштабных национальных планов действий по охране окружающей среды, программы субсидирования экологических проектов и признание прав коренных народов и местных общин.

Ранее Гутерриш говорил, что люди находятся в состоянии войны с природой. Он подчеркнул важность примирения с окружающей средой, отметив, что на ней держится жизнь всего человечества.