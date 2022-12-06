В ООН заявили о войне с природой

Эколог из ООН Андерсен: человечество находится в состоянии войны с природой

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен заявила, что человечество находится с состоянии войны с живой природой. Об этом сообщает The Guardian.

Эколог сделала заявление в преддверии крупной конференции (COP15), посвященной сохранению разнообразия живой природы на планете. «Что касается биоразнообразия, то мы находимся в состоянии войны с природой. Нам нужно помириться с ней, потому что природа — это то, на чем крепится все на Земле. Наука в этом плане недвусмысленна», — отметила Андерсен.

Директор также подчеркнула, что население Земли достигло восьми миллиардов человек. Она назвала рождение ребенка прекрасным событием, но добавила, что с ростом населения планета подвергается более сильному давлению. Андерсен призвала помнить о подобной закономерности.

В ноябре генсек ООН Антониу Гутерриш на Конференции ООН по климату заявил, что человечество на полном ходу мчится в климатический ад. Такие последствия он предрек при отсутствии дополнительных усилий со стороны государств по сокращению выбросов парниковых газов.