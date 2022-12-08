Девушка хотела сделать модную прическу в салоне и осталась с внешностью скунса

TikTok-блогерша Хлоя осталась с внешностью скунса после посещения парикмахерской

Блогерша Хлоя (фамилия неизвестна) с никнеймом @chloedonovqn осталась с внешностью скунса после посещения парикмахерской. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что хотела сделать модную прическу в салоне, выбрав в качестве образца фото модели из каталога данной студии. Клиентка попросила окрашивание в холодный русый цвет. При этом она показала, как выглядели ее волосы до процедуры. На размещенных кадрах видно ее объемные локоны оттенка блонд с отросшими темными корнями.

Затем юзерша продемонстрировала результат работы мастера, которым осталась недовольна. Волосы автора ролика оказались разных цветов, включая коричневые пряди, из-за чего она сравнила себя со скунсом.

Видео набрало 1,4 миллиона просмотров. Зрители посоветовали блогерше потребовать у салона возмещение ущерба. «Этот мастер должен оказаться в тюрьме», «Боже, тебе следовало попросить вернуть деньги и оплатить лечение волос», «Это ужасно. Мне очень жаль», — прокомментировали они.

В ноябре блогерша Линн Далила из Берлина, Германия, оценила модную прическу после салона словами «волосы словно грызли крысы».