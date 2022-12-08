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13:34, 8 декабря 2022Мир

Захарова допустила подготовку США нового «дворцового переворота» на Украине

Захарова допустила, что Соединенные Штаты готовят новый «дворцовый переворот» на Украине

Фото: Shutterstock

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова допустила, что США могут готовить на Украине новый «дворцовый переворот» или кадровую перестановку. Своим мнением относительно подобного сценария развития событий она поделилась во время брифинга. Слова дипломата приводит ТАСС.

Комментируя свою точку зрения, Захарова заметила, что не считает случайностью появление на Украине замгоссекретаря США Виктории Нуланд в тот период, когда в украинских правящих кругах нарастают разногласия из-за распределения западной помощи.

«Не исключено, что опять затевается дворцовый переворот или какая-то кадровая перестановка», — высказала свое предположение дипломат, добавив, что режиму нынешнего президента Украины Владимира Зеленского «есть о чем задуматься».

Представитель внешнеполитического ведомства заключила, что Вашингтон вне зависимости от того, кто стоит у власти на Украине, использует страну как инструмент реализации собственных внешнеполитических интересов в противостоянии с Россией, а также для реализации финансовых махинаций.

Ранее Захарова высказалась о планах Соединенных Штатов в украинском конфликте.

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Варвара Кошечкина
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