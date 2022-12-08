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10:16, 8 декабря 2022Ценности

В России продадут машину ЗИЛ 1977 года за 15 миллионов рублей

В Московской области продадут машину ЗИЛ-114 1977 года за 15 миллионов рублей

Скриншот: Avito

В России решили продать после полной реставрации автомобиль ЗИЛ-114 за десятки миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито Авто».

Утверждается, что данный экземпляр, выпущенный в 1977 году, был изготовлен для маршала Советского Союза Дмитрия Устинова. При этом отмечается, что машина с пробегом 508 километров выезжала в летний период только в сухую погоду и стояла в теплом гараже на «козлах» (специальная страховочная подставка для стоянки автомобиля — прим. «Ленты.ру»). Транспортное средство можно приобрести за 15 миллионов рублей в Раменском городском округе в Московской области.

По словам автора объявления, автомобиль периодически заводится и никаких нареканий по технической части не имеет. Однако есть недочеты по кузову, а также в двух местах вздулась краска.

Ранее в Москве выставили на продажу «золотой» Lamborghini Huracan за 19,5 миллиона рублей. Автомобиль, выпущенный в 2017 году, оснащен двигателем с объемом 5,2 литра мощностью около 610 лошадиных сил. По словам автора объявления, изначально транспортное средство было ярко-красного цвета, но в настоящий момент оно обклеено золотистой пленкой.

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Мария Винар
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