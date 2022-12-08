Адвокат Бута прокомментировал решение об обмене

Адвокат Бута Стив Зиссу: решение об обмене оставалось неизвестным до последнего момента

Информация о решении и конкретных сроках обмена Виктора Бута на американскую спортсменку Бриттни Грайнер оставалась неизвестной до последнего момента, при этом представители США и России находились в постоянном контакте. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал адвокат россиянина Стив Зиссу.

«Это было, в общем, ожидаемо, конечно, конкретных дней, конкретных моментов мы не могли предугадать, потому что, действительно, общение велось строго по каналу связи между двумя государствами, это было установлено на уровне президентов России и Соединенных Штатов, поэтому до последнего момента не было известно, когда точно это состоится», — прокомментировал он.

В июле Вашингтон предложил обменять Бута на задержанных в России американцев Уилана и Грайнер. Предприниматель находился под стражей с 2008 года по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

На протяжении нескольких месяцев российские и американские власти вели переговоры по этому вопросу. 8 декабря стало известно, что обмен состоялся. Местом проведения процедуры стала столица Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Перед обменом обоих заключенных помиловали.