В «Золотом Яблоке» продали товары со скидками 35 процентов и отменили заказы

Сеть «Золотое Яблоко» продала товары со скидками и отменила заказы из-за технического сбоя

Покупатели пожаловалась на магазин косметики «Золотое Яблоко» из-за массовой отмены онлайн-заказов, в которых содержалась продукция с 35-процентной скидкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Известно, что ретейлер продал множество товаров по сниженной стоимости, которые были доступны к покупке в интернет-магазине компании. Однако на следующий день все заказы аннулировали, заверив клиентов в том, что ранее произошел технический сбой. При этом в качестве компенсации россиянкам предложили скидку на шопинг в сети уже в 15 процентов.

«Все так всполошились, потому что минус 35 процентов было вообще на все, даже на бренды, на которые обычно нет скидок, то есть дорогие марки и нишевый парфюм», — пояснила одна из пострадавших в интервью «Подъему». В то же время в техподдержке «Золотого Яблока» журналистам рассказали, что ошибка произошла на складе, и пообещали вернуть деньги.

«Ошибка устраняется. Сегодня ночью цены были переделаны. Пытаемся решить проблему. Деньги в любом случае будут возвращены в течение 10 дней», — уточнили сотрудники колл-центра. Недовольные потребители, в свою очередь, подозревают магазин в нечестной торговле.

Официальное заявление от «Золотого Яблока» еще не опубликовано.

В мае Zara и Levi's отказались возвращать россиянам деньги за сертификаты. Тогда сообщалось, что магазины Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius предлагали покупателям продлить срок действия подарочной карты вместо возврата денежных средств.