Zara и Levi's отказались возвращать россиянам деньги за сертификаты

Россияне не могут вернуть деньги за сертификаты в Zara и Levi’s из-за ухода брендов из РФ

Бренды холдинга Inditex, приостановившие работу в России, отказались возвращать клиентам деньги за купленные сертификаты и подарочные карты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям издания, магазины Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius предлагают россиянам продлить срок действия подарочной карты. Также обменять сертификаты на деньги не могут клиенты брендов Mothercare и Levi's. В Роспотребнадзоре на запрос «Ъ» ответили, что более двух процентов всех поступивших жалоб с 12 марта по 1 мая были связаны с желанием вернуть средства за купленные сертификаты у ушедших из страны компаний.

Также с невозможностью возврата денег столкнулись покупатели X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Карусель»). Потребители отмечают, что проблема связана с техническим сбоем в IT-системе программы лояльности.

20 мая сообщалось, что Zara рассмотрит возможность вернуться в Россию под новым брендом. Сообщалось, что в компании обсуждают возобновление торговли на российском рынке с помощью партнера или оформления бизнеса на другое юридическое лицо.