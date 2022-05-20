Zara рассмотрит возможность вернуться в Россию под новым брендом

«Известия»: магазины Zara могут возобновить работу в России под созвучным брендом

Магазины испанского бренда Zara, принадлежащего холдингу Inditex, могут возобновить работу в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Zara может вернуться под другим брендом, как это планируется в случае с сетью общественного питания «Макдоналдс» и ювелирным домом Pandora.

Сообщается, что компания рассматривает возможность возобновления торговли на российском рынке с помощью партнера или путем оформления бизнеса на другое юридическое лицо. Первый вариант решения вопроса затруднен небольшим количеством партнеров. В случае, если сделка состоится, магазины обретут новое созвучное название, но на ассортимент это не повлияет.

Тем не менее глава Союза торговых центров Булат Шакиров отметил, что официально представители Zara не уведомляли о скором открытии магазинов.

19 мая стала известна дата возобновления работы магазинов Reserved и House в России. Данные бренды принадлежат польскому производителю одежды LPP. Представители компании сообщили, что открытие магазинов запланировано на 21-22 мая. Для того чтобы это стало возможным, польское акционерное общество вынуждено было продать российское подразделение.