Путин вручил звезды Героев российским космонавтам и военным

Президент Путин вручил звезды Героев десяти военным и космонавтам Вагнеру и Кудь-Сверчкову

Президент России Владимир Путин вручил золотые звезды Героев России космонавтам и военнослужащим. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе церемонии в Кремле награды из рук президента получили космонавты Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков. Кроме того, они были удостоены звания «Летчик-космонавт».

Звезды Героев России также получили десять военных. Среди них представители 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны Максим Стефанов и Сергей Демьяненко и служащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) майор Борис Дудко и ефрейтор Давид Малыйкин. Кроме того, награда была вручена подполковнику Сергею Иштуганову и лейтенанту Денису Скакуновскому, также представляющим на церемонии ВДВ.

Среди служащих Военно-морского флота России звания Героев получили подполковник Александр Завадский из 11-го армейского корпуса Балтфлота и капитан Павел Семенко из 14-го армейского корпуса Северного флота. Также были награждены представитель 10-й отдельной бригады спецназначения Южного военного округа майор Александр Волков и замначальника штаба Восточного округа войск Росгвардии Сергей Белозеров.

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Начиная с 2013 года в Кремле ежегодно проводятся торжественные приемы, приуроченные к этой дате. Исключениями стали 2020 и 2021 года, когда из-за пандемии коронавируса президент обращался к обладателям звания Героев России по видеосвязи.

Ранее Путин посмертно наградил орденом Мужества депутата парламента Донецкой народной республики Марию Пирогову, погибшую во время обстрела региона Вооруженными силами Украины. Из указа следует, что награда вручена за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга.